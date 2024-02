È stato ringraziato ufficialmente questa mattina nei locali del Comune di Ravenna il Gruppo di volontari della Protezione Civile Canelli (provincia di Asti) per la donazione e l’aiuto fornito al Consorzio Solco e alla cooperativa La Pieve in seguito all’alluvione di maggio.

“Da parte di tutta l’amministrazione comunale – ha dichiarato l’assessore alla Protezione Civile Gianandrea Baroncini – voglio ringraziare i volontari della Protezione Civile Canelli per la disponibilità dimostrata e il prezioso supporto che hanno fornito durante quei giorni terribili di maggio. Ogni tipo di aiuto è stato importante e la rete del volontariato locale, ma anche quella proveniente dal resto d’Italia e dall’Europa, si è subito attivata per aiutarci a ripartire”.

La cooperativa La Pieve ha subìto danni per oltre 100mila euro, con allagamenti in due centri socio occupazionali e negli uffici della cooperativa: «L’alluvione è stato per noi un momento molto provante sia per i danni materiali, sia per i disagi causati dai necessari spostamenti degli ospiti di alcuni centri che si trovavano in zona rossa – ha sottolineato il presidente della cooperativa Idio Baldrati -. I ragazzi del centro di Fornace Zarattini, dove abbiamo avuto degli allagamenti, sono dovuti restare a casa per alcuni giorni, fino al ripristino dei locali. Grazie all’interessamento di Giuseppe Loberto, presidente regionale dell’Associazione nazionale Vigili del Fuoco, e all’intermediazione di Solco Ravenna, siamo stati messi in contatto con il Gruppo della Protezione Civile Canelli, che ringraziamo tantissimo per la generosa donazione che ci ha rivolto e per tutto l’aiuto e la vicinanza che ci hanno dimostrato. Grazie a questi gesti di solidarietà siamo riusciti a ripristinare la situazione quasi totalmente e a dare continuità ai nostri servizi di welfare”.

Ai ringraziamenti di questa mattina erano presenti anche alcuni ragazzi che frequentano i centri socio occupazionali della cooperativa La Pieve e il direttore del Consorzio Solco Ravenna Giacomo Vici.