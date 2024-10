La Polizia di Stato, a seguito di una rapida attività investigativa ha arrestato un cittadino italiano pregiudicato poiché trovato in possesso, presso la propria abitazione ubicata nel comprensorio lughese, di diverse dosi di cocaina e di una pistola semi automatica detenuta illegalmente.

In particolar modo, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ravenna, durante la perquisizione a carico del suddetto hanno rinvenuto e sequestrato circa 14 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina già divisa in piccole dosi pronte per la cessione e una pistola automatica mod. “P38” di probabile provenienza estera con 32 cartucce “G.F.L. 9 Luger”.

Pertanto, l’uomo è stato arrestato e messo a disposizione della locale Procura della Repubblica.

Nel pomeriggio di oggi il Giudice convalidava la misura precautelare e disponeva la misura dell’obbligo di firma quotidiano nonché l’obbligo di dimora nel comune di residenza.