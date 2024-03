Ha preso il via da un paio di settimane, nella sede AU.RA. di piazza Paul Harris 19 a Ravenna, un percorso di lezioni di guida teoriche per persone straniere che viene tenuto in lingua italiana con supporto in lingua inglese per facilitare l’apprendimento da parte dei corsisti partecipanti. Si tratta di una serie di appuntamenti per l’approfondimento e il sostegno a favore di tutte le persone con nazionalità straniera che stanno conseguendo la patente italiana. Il percorso è gratuito e nasce con l’obiettivo di affiancare le persone iscritte alle autoscuole del gruppo AU.RA. per poter migliorare l’apprendimento delle nozioni e degli insegnamenti teorici di guida.

Il corso, della durata di 1 ora e mezza, è attivo per due venerdì al mese (dalle 16.30 alle 18.00) e seguito da una specifica insegnante AU.RA. con padronanza della lingua inglese. Al momento gli appuntamenti mensili sono due, ma c’è la piena disponibilità a potenziare il servizio a cadenza settimanale nel caso le richieste incrementino. Il servizio proposto ha una duplice funzionalità: in primo luogo vuol favorire l’apprendimento degli argomenti delle lezioni di guida teoriche; e al contempo intende aiutare l’apprendimento della terminologia italiana, che chiaramente è fondamentale nonché presente nei quesiti degli esami finali.

“AU.RA., come tutte le autoscuole del nostro Paese, è responsabile dell’istruzione, dell’insegnamento e della formazione delle persone che condurranno un veicolo sulle nostre strade, a prescindere dalla loro conoscenza della lingua italiana – sottolinea il presidente Yuri Gentilini -. Il nostro compito è quello di veicolare a tutti e nel miglior modo possibile le nozioni che consentano le persone di condurre un veicolo in piena sicurezza e soprattutto nel rispetto delle norme.

Ovviamente per farlo è fondamentale capire sia le norme che il significato di ogni segnale stradale. Questo corso va nella direzione di “condurre”, nel vero senso della parola, chiunque abbia difficoltà di apprendimento o comprensione della lingua italiana, nell’assimilare le norme che regolano il codice della strada e ovviamente la sua segnaletica. Il supporto della lingua inglese è uno strumento che può consentire a tutte le persone di madre lingua non italiana ad acquisire un approccio agevolato alla comprensione dei quiz patente ai quali ogni candidato, indipendentemente dalla sua origine, si ritroverà a rispondere e per i quali, senza questo servizio, rischierebbe di non essere preparato adeguatamente essendo gli esami, a livello ministeriale in lingue previste quali italiano, francese e tedesco.