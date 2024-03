“Nella zona sud di Madonna dell’Albero, un’ampia area compresa fra via Dismano e via Stradello attraversata a sua volta da una strada cui è stato assegnato il toponimo via Cirri, da diversi anni è stata urbanizzata e probabilmente predisposta per insediamenti economico produttivi. Vi è poi un secondo ampio lotto distante pochi metri da quella citata, denominato via De Stefani, che dovrebbe essere utilizzato come parcheggio. In entrambi le aree che hanno preso il nome di due noti imprenditori, sono state realizzate le opere di urbanizzazione primaria, tra cui strade, fognature e illuminazione, ma non vi sono mai stati insediamenti di alcun tipo e continuano ad essere recintate e completamente abbandonate. Non solo offrono un’immagine davvero indecorosa per le sterpaglie e gli arbusti che ormai invadono completamente l’ampia superficie, ma non usate per la destinazione d’uso per la quale sono state progettate. Il mancato utilizzo, tra l’altro, evidenzia un chiaro errore di programmazione e di pianificazione da parte dell’Amministrazione comunale, oltre alla mancanza di incentivazione e di promozione per renderli appetibili.

Intanto la giunta municipale proprio per questa località, ha approvato nell’ autunno 2023 una nuova urbanizzazione di oltre 56 mila metri quadrati per 33 nuovi lotti edificabili ad uso residenziale ed una bretella che dovrebbe alleviare il traffico sulla vicina via Cella. Si tratta quindi dell’ennesimo provvedimento con il quale l’Amministrazione comunale continua nell’ostinato consumo del territorio, oltretutto avendo davanti agli occhi esempi di completo abbandono di aree nuove urbanizzate come quello citato sopra.

Purtroppo questo è solo un esempio che evidenzia palesi errori di programmazione e di pianificazione territoriale da parte del Comune, all’interno di un quadro in cui si conferma, tra l’altro, un eccessivo consumo del territorio.”

Gianfranco Spadoni

Lista per Ravenna