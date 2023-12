Autocostruttori di Filetto: il Comune riconosce 70 mila euro

70 mila euro. È il risarcimento riconosciuto alla cooperativa Mani Unite degli autocostruttori di Filetto da parte del Comune di Ravenna. Dopo la discussione in commissione consiliare di lunedì, il consiglio comunale ha approvato il debito fuori bilancio per ottemperare alla sentenza del Tar di Bologna dell’8 maggio scorso, come “risarcimento danni derivanti dalle sue responsabilità contrattuali e/o extracontrattuali” nei confronti dell’attività edilizia prestata dai cooperanti nell’autocostruzione degli appartamenti oggetto della vertenza.