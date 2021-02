Continua la scia di gravi incidenti che sta funestando in questi giorni la provincia di Ravenna. Nel pomeriggio di lunedì un altro sinistro stradale si è verificato nella campagna fra Mordano e Massa Lombarda dove un automobilista ha investito un ciclista. Si tratta di un uomo che aveva approfittato della bella giornata per un’escursione su due ruote con il figlio. I due stavano percorrendo via Palmiera, la strada provinciale che percorre la campagna parallelamente al canale emiliano romagnolo.