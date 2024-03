Auto esce di strada: incidente mortale sull’A14

Incidente mortale in autostrada nella mattinata di sabato 9 marzo. A perdere la vita è stato un uomo di 61 anni. Le generalità al momento non sono state fornite. Il sinistro stradale è avvenuto intorno alle 9.30 all’altezza del chilometro 69, lungo la corsia in direzione di Bologna, nei territori fra Reda e Formellino. L’uomo era alla guida di una Peugeot quando improvvisamente ha deviato a destra ed è uscito di strada nel punto esatto dove è presente un’interruzione del guard rail. La vettura ha sbattuto violentemente contro un terrapieno a lato della carreggiata e poi si è cappottata. A chiamare i soccorsi gli altri automobilisti in transito.

Sono quindi arrivati i Vigili del Fuoco di Forlì, i mezzi del 118, l’elimedica e la Polizia Stradale di Forlì. L’uomo è stato estratto dall’abitacolo, ma i tentativi di rianimarlo sono risultati vani. Sarà compito delle forze dell’ordine capire ora cos’abbia causato l’uscita di strada. Sull’asfalto non erano presenti tracce di frenata.

A causa dell’incidente il traffico ha subito dei rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia, si sono formati alcuni chilometri di coda, ma la viabilità non è mai stata interrotta.