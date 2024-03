Dal campo alla tavola dei consumatori ravennati. Questo il percorso che hanno fatto in questa settimana tantissimi prodotti contadini ‘della gentilezza’, quelli coltivati con passione dalle imprenditrici agricole di Campagna Amica e Coldiretti Donne Impresa Ravenna e acquistati con grande sensibilità dai cittadini ravennati che hanno aderito alla ‘Settimana della Gentilezza’ promossa dal Mercato di Campagna Amica di via Canalazzo 59 per sostenere la lotta contro la violenza di genere e l’attività di Linea Rosa. Alessandra Bagnara, Presidente dell’associazione ravennate che da oltre 30 anni opera per aiutare le donne vittime di soprusi e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza di genere, ieri pomeriggio era al Mercato insieme alle imprenditrici agricole di Coldiretti e Campagna Amica: “Ringrazio i tanti cittadini e le imprenditrici agricole che hanno scelto di sostenerci in questa battaglia sociale e nella difesa delle donne – ha detto – esprimere gentilezza anche attraverso quello che decidiamo di portare in tavola, in questo caso cibo locale, sostenibile, a km zero, è un atto ricco di valore perché non aiuta solo la nostra Associazione, bensì la natura, l’ambiente e quindi l’intera comunità”. All’interno del Mercato, sui banchi di ogni agricoltore, i cittadini hanno infatti trovato una serie di prodotti agricoli ‘gentili’ ben identificati da un fiocchetto rosso che una volta acquistati hanno contribuito a sostenere le azioni delle volontarie di Linea Rosa. Un grazie ai tanti cittadini che hanno aderito arriva anche da Roberta Ricciardelli, allevatrice e responsabile provinciale di Coldiretti Donne Impresa: “Un sentito ringraziamento a chi ha scelto di portare in tavola i nostri prodotti contadini che sono gentili due volte – afferma – perché fanno bene alla salute e anche al prossimo. L’intero ricavato dell’iniziativa, terminata quest’oggi – conclude – sarà consegnato nei prossimi giorni direttamente a Linea Rosa durante un incontro già fissato presso la sede dell’Associazione”.