Giovedì 14 marzo al Museo Carlo Zauli si terrà un percorso di arte terapia condotto da Mona Lisa Tina. L’incontro si terrà in presenza e online.

“Coerentemente con gli obiettivi del Museo, all’interno di un processo di responsabilità sociale intrapreso dal Museo fin dalla sua fondazione, il progetto nasce dall’esigenza di rispondere ai bisogni di sempre maggiore benessere psicofisico delle persone e di diffondere l’identità del luogo attraverso incontri esperienziali. Consulenze/sessioni individuali di arte terapia della durata di un’ora ciascuna”.

Le sessioni si terranno dalle 9.30 alle 13,30 e dalle 15.00 alle 19.00

Per partecipare non sono richieste particolari competenze artistiche e performative e la metodologia di lavoro è prettamente esperienziale.

Mona Lisa Tina è artista e arte terapeuta, vive e lavora a Bologna.

Nata a Francavilla Fontana (BR) nel 1977, si è diplomata nel 2005 in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Bologna e si è specializzata nel 2012 in Arte Terapia presso Art Therapy Italiana.

È referente didattico del Corso Triennale “NUOVE ARTI TERAPIE” – indirizzo Arti Visive e Performative – sede di Bologna, Direttore Oliviero Rossi. Conduce numerosi seminari e workshop incentrati sui punti fondamentali della propria ricerca artistica.

Ha esposto in diversi musei, spazi e istituzioni in Italia e all’estero

In partnership con: Nuove Arti Terapie

INFO E PRENOTAZIONI: Laura Zauli laurazauli59@gmail.com + 39 348 2563192