In questo particolare momento di criticità gli operatori del Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina sono disponibili ad accogliere i genitori che stanno vivendo questa grave emergenza offrendo uno spazio di confronto, ascolto e sostegno.

È stato attivato, pertanto, uno spazio di confronto che permette a genitori di bambini e bambine, ragazzi e ragazzi, di confrontarsi con gli educatori e gli psicologi del Centro per un momento di ascolto e supporto in questo particolare momento di fragilità. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, sia in presenza fisica, sia online, ed è rivolto a tutte le famiglie presenti nei comuni dell’Unione della Romagna Faentina.

Come fare per accedere al servizio? Basta telefonare allo 0546/6991871 oppure inviare una mail informafamiglie@romagnafaentina.it. Eventualmente, ci si può anche presentare direttamente presso la sede del servizio che si trova in Via S. Giovanni Bosco 1 (secondo piano). Si rammenta che l’accesso alla zona del Complesso Ex-Salesiani è possibile soltanto da Via S. Giovanni Bosco 1 ed è interdetto l’accesso agli automezzi nel parcheggio interno.