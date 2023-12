Si è tenuta questa mattina, presso la sala “DON MINZONI” del Seminario Arcivescovile di Piazza Duomo, alla presenza di S.E. il Prefetto di Ravenna, Dott. Castese DE ROSA, del Vicesindaco Eugenio FUSIGNANI, del Comandante Provinciale CC Col. Andrea LACHI, del Dott. Andrea Giacomini, Comandante del Corpo della Polizia Locale, del Consigliere Provinciale Giovanni GRANDU, con delega alla sicurezza, del Prof. Alberto PAGANI, già deputato e del Consigliere comunale Daniele PERINI, dei docenti Avvocato Claudio ANGELI e Fabio BONUCCHI, Generale CC in pensione, l’assemblea generale dei 76 (settantasei) soci volontari dell’Associazione Carabinieri in congedo, ente del Terzo Settore, presieduto dal Cav. Ufficiale Isidoro MIMMI.

L’attività dei volontari ANC risponde ai principi generali del progetto di sicurezza urbana presentato già nel 2015 all’allora Sindaco di Ravenna Fabrizio MATTEUCCI, in risposta all’esigenza di potenziare l’attività di monitoraggio e segnalazione di fenomeni di inciviltà e degrado urbano.

Ed è su queste basi che i Volontari ANC garantiscono quotidianamente la loro presenza attiva sulle strade cittadine, elevando il livello di sicurezza sia reale che percepita, costituendo di fatto una rete di collegamento fra il cittadino, le Forze di Polizia e Pubblica Amministrazione.

“Essere volontario ANC – ha detto Mimmi – richiede una professionalità adeguata e certezza giuridica dei propri diritti e competenze. Sapersi rapportare con le persone anche in situazioni potenzialmente conflittuali, essere consapevoli del proprio ruolo, saper conquistare la fiducia dei cittadini, saper lavorare in una struttura gerarchica, essere aperti all’innovazione: prerogative che richiedono una formazione adeguata orientata non solo all’aspetto giuridico, ma anche psicologico e pratico attraverso corsi tenuti da istruttori altamente qualificati.

I volontari ANC, nell’anno che volge al termine, “armati” dei principi oggetto della mission e di tanta pazienza hanno svolto un totale di 17.604 ore comprensive dei grandi eventi, manifestazioni pubbliche, mercato, scuole, pattuglie appiedate, con auto e scooter elettrici, biciclette, oltre a 327 segnalazioni agli organi competenti di criticità e situazioni meritevoli di sviluppi operativi.

Significativa e di grande impatto sociale è stata la campagna di sensibilizzazione all’uso moderato degli alcolici e la dissuasione dal consumo di sostanze psicotrope, svolta nei mesi estivi a Marina di Ravenna su oltre seimila giovani che si sono sottoposti con curiosità e interesse al precursore “alcolblow10”, il segnalatore del contenuto del tasso alcolico.

Le già menzionate massime autorità cittadine questa mattina con la loro presenza hanno voluto testimoniare la vicinanza e stima per l’alta professionalità e la dedizione con cui gli associati svolgono i servizi di “pattugliamento’‘ in ambito territoriale.

Il Vicesindaco Fusignani, per il notevole impegno e la sinergia instaurata tra il Comune di Ravenna, i Cittadini, le Istituzioni e le Forze dell’Ordine, ha espresso il più vivo compiacimento, ai volontari tutti.

È stata anche l’occasione per la consegna a Beppe ROSSI, cavaliere di Gran Croce dell’ordine al Merito della Repubblica Italiana della tessera di socio onorario per avere, nel 2015, creduto nel costituendo gruppo di volontari ANC stanziando per conto dei LIONS di Ravenna di cui egli era Governatore, una consistente somma che ha permesso al Presidente Mimmi di acquistare le prime divise e compiere i primi importanti passi.

Inoltre, sono stati consegnati gli attestati di merito e premio ai seguenti primi tre volontari che nel corrente anno di convenzione hanno svolto più ore di servizio: