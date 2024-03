L’amministrazione comunale ha approvato tre progetti per il ripristino delle strade: 3.750.000 euro quale prima tranche, meno di un quarto, di quanto richiesto alla Struttura commissariale per le aree alluvionate e 1.450.000 euro di interventi finanziati con risorse proprie del Comune di Faenza per la viabilità non coinvolta dalle alluvioni. I lavori interesseranno la Zona a valle, il centro della città e la Zona a monte di Faenza. Si tratta dell’avvio della procedura di interventi che prenderanno il via in estate dopo l’iter di affidamento dei lavori.

Entrando nel dettaglio, nella Zona del Centro Urbano saranno interessate le vie: Fratelli Bandiera, Pisacane e Lama nel Borgotto; in Borgo verrà rifatto l’asfalto nelle vie: Testi (dalla rotonda del Ponte della Memoria a quella di via Cesarolo); in via Tamburini e in via Zuccolo compresi i marciapiedi; rifacimento dei marciapiedi anche in via Case Nuove e del manto stradale di via Cicognani. Nuovo asfalto anche in via Brussi e via Silvio Pellico (compresi i marciapiedi) tra la rotatoria di via Cimatti e via Di Sopra. In piazza Lanzoni, interessata dalle scorse settimane dal cantiere per la posa del Ponte Bailey, verranno rifatti i marciapiedi mentre in corso Europa si lavorerà nel tratto tra il Ponte delle Grazie e via Di Sopra; anche quest’ultima strada verrà asfaltata per l’intera lunghezza. In centro storico l’intervento per i nuovi asfalti riguarderà invece corso Saffi, piazza San Francesco (compresi i marciapiedi), via Dogana (da corso Saffi a via Marco da Faenza) e corso Garibaldi, nel tratto tra la pavimentazione in pietra di Luserna e il semaforo all’incrocio con viale IV Novembre.

Nella zona di via Lapi verranno realizzati nuovi asfalti nelle vie: Comerio, Carboni, Argnani, Batticuccolo (dallo svincolo della circonvallazione a via Argnani), via Ballardini (dal ponte a via Lapi), Bettisi, piazzale Ferniani, Mezzarisa, Mazzanti, Pani e Calamelli. All’incrocio di via Bettisi/Mezzarisa verrà rifatto poi lo spartitraffico.

Nella Zona Monte i lavori per il rifacimento dell’asfalto riguarderanno le vie: Amleto Bertoni (nel tratto dopo via Lacchini), via Orto Bertoni (dopo via Lacchini), Orto Caporal, Orto Badia, parcheggio Baden Pawell, via Firenze (da via Orto Bertoni al ponte), il parcheggio del Cimitero dell’Osservanza, via Costa, un tratto di via Monte Coralli, due tratti di via Samoggia, un tratto di lungofiume di via Sbirra, un tratto di via Carbonara, via Tebano (tra la provinciale e via Varnelli) e un tratto di via San Biagio Antico.

Nella Zona a Valle, nuovi asfalti nelle vie: San Vincenzo, San Domenico di Cesato, del Fiume, via Palazzone, via Zannona, Ponte San Giorgio, Fabbrerie, Podestà, Argine Montone, Canova, Parlanta e Viazza.

Il calendario degli interventi delle strade è stato definito sia sulla base del grado di danneggiamento ma anche tenendo in considerazione le vie che saranno oggetto di interventi nella ‘rete gas’ e per quella fognaria. Questo potrebbe comportare che alcune vie particolarmente danneggiate non siano state inserite in questo primo elenco che verranno asfaltate immediatamente dopo gli interventi da parte di Hera e Italgas.

Per il vicesindaco Andrea Fabbri, con delega ai Lavori Pubblici: “Si tratta di un investimento importante con cui andiamo innanzitutto ad intervenire sulle strade colpite dalle alluvioni di maggio 2023 e non solo. Ringrazio gli uffici e i tecnici che stanno lavorando alla progettazione e alla realizzazione di questi interventi mentre sono contestualmente impegnati sulle altre infrastrutture danneggiate dalle alluvioni. In ogni caso confidiamo che a breve possano arrivare le altre risorse chieste alla Struttura commissariale per intervenire su tutte le altre strade colpite dalla calamità naturale. Riguardo invece i nuovi asfalti nelle aree non interessate dalle alluvioni stiamo agendo per priorità rispetto al programma asfaltature già predisposto da tempo”.

Oltre a questi interventi, che interesseranno le zone colpite dalle alluvioni, sono infatti in programma altri due stralci d’intervento, in zone non alluvionate. Il primo riguarda il progetto ‘Viabilità di collegamento’ per un importo complessivo di 450mila euro che interesserà il rifacimento dell’asfalto nella rotatoria del Niballo, nel piazzale Sercognani, in viale IV Novembre (fino all’intersezione con corso Garibaldi), in un tratto di corso Garibaldi (nell’intersezione tra viale Marconi, viale Stradone e corso Matteotti) e in tutta la lunghezza di viale Marconi. Il secondo stralcio riguarda interventi pari a un milione di euro per altre strade che interesseranno prevalentemente il centro storico. Come detto questi ultimi due interventi da 1.450.000 euro, verranno finanziati attraverso risorse proprie del Comune di Faenza.