Oggi, durante il Consiglio Comunale, sono state accolte, parzialmente, le proposte della lista civica La Pigna per la messa in sicurezza della pericolosissima strada provinciale 1, teatro di incidenti gravi e in taluni casi mortali, che lambisce le località Ca’ Bosca e San Romualdo.

Le richieste della lista La Pigna per la messa in sicurezza della strada provinciale 1, contenute nel question time discusso oggi, riguardano l’installazione di almeno 2 box per autovelox da posizionarsi a Ca’ Bosca e a San Romualdo, l’illuminazione dei tratti più pericolosi e la presenza minima su base mensili, ai fini del controllo, della Polizia Locale.

“È stata accolta dalla Giunta la richiesta di installare 2 box autovelox” fa notare Veronica Verlicchi, capogruppo di La Pigna “mentre non è stata accolta, al momento, la proposta di installare Illuminazione pubblica nei tratti più pericolosi di detta strada e non sono state fornite, dalla Giunta, indicazioni riguardo l’incremento del pattugliamento da parte della Polizia Locale”.