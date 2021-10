Arrivano gli Energy Days a Faenza: una settimana di eventi per parlare di energia sostenibile e circolare

Arrivano a Faenza gli Energy Days, una serie di appuntamenti organizzati per parlare dei temi dell’energia sostenibile e circolare insieme alle aziende del territorio. È un primo passo verso quello che l’amministrazione ha definito il distretto dell’energia green della Romagna Faentina. Si inizierà l’11 ottobre con il Gruppo Bucci il nuovo impianto fotovoltaico per migliorare l’efficientamento energetico. A Villa Abbondanzi nel pomeriggio un convegno dedicato agli investimenti per la transizione enegetica. Il 12 ottobre appuntamento online per gli studenti per parlare di risparmio ed efficienza insieme a Michele Dotti. Il 13 sera, al cinema Sarti, il documentario Antropocene, come l’uomo ha cambiato la natura. Giovedì 14 nuovo convegno al Mic sull’efficientamento energetico. Dall’8 al 10 ottobre open day al Gruppo Tampieri, che, insieme a Caviro, Enomondo e Gruppo Cura, è partner del progetto.