Dal 15 ottobre 2021 nel settore privato, così come nel pubblico, solo chi è in possesso della Certificazione Verde Covid-19 (cosiddetto Green Pass) può accedere al luogo dove si svolge la sua attività lavorativa. L’obbligo riguarda tutti i luoghi nei quali viene svolta un’attività lavorativa: aziende, esercizi pubblici, negozi, studi professionali e anche le abitazioni private alle quali un lavoratore accede per lavorare, sia esso un lavoratore domestico che un artigiano. Quindi non solo lavoratori dipendenti ma anche autonomi, collaboratori familiari, partite IVA, lavori sulla base di contratti esterni, badanti, colf, baby sitter ecc. e perfino i volontari. Pertanto riguarda indistintamente tutti coloro che svolgono un’attività di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale che regola la prestazione.

Per illustrare ed approfondire quanto previsto dal Decreto Legge n.127 del 21 settembre 2021 e dalla normativa relativa alle misure di contrasto alla pandemia da Covid in ambito lavorativo e aziendale, Confartigianato della provincia di Ravenna ha organizzato una VIDEOCONFERENZA in diretta e aperta a tutti sul proprio Canale YouTube https://www.youtube.com/CONFARTIGIANATODELLAPROVINCIADIRAVENNA in programma:

MERCOLEDI 6 OTTOBRE 2021, alle ore 18

Interverranno:

Tiziano Samorè, Segretario Confartigianato della provincia di Ravenna

Marco Baccarani, Resp.le Servizio Paghe e Consulenza del lavoro Confartigianato della provincia di Ravenna

Nel corso della videoconferenza sarà possibile porre quesiti ai relatori.

Le domande possono anche essere inviate anticipatamente a info@confartigianato.ra.it

Qui il link diretto alla videoconferenza: https://youtu.be/ZxrLA56y3S0