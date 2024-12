Dall’8 dicembre al 31 gennaio, alcune vie del centro storico di Faenza diventeranno aree pedonali sperimentali, in linea con il Piano Urbanistico per la Mobilità Sostenibile (PUMS) e con il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). L’iniziativa mira a rendere il centro più vivibile, attrattivo e accogliente il centro in questo periodo di particolare afflusso durante le festività natalizie.

Quali sono le vie interessate

Fanno parte del progetto di ampliamento delle zone pedonali le seguenti vie del centro: Via Pistocchi, Corso Mazzini (tratto tra Via Fanini e Via Pistocchi), Via Pasolini, Via Bertolazzi, Via Torricelli (tratto tra Piazza del Popolo e Via Zuffe), Vicolo Sant’Antonio, Via Marescalchi (tratto tra Via Torricelli e Piazza Martiri della Libertà), Via Marescalchi (tratto tra Piazza Martiri della Libertà e Corso Saffi) e Via Barilotti (tratto tra Via Marco da Faenza e Piazza della Libertà).

Cosa cambia con questa sperimentazione

Le vie interessate da questa novità sono attualmente Zone a Traffico Limitato; quindi, vedono la circolazione e la sosta di mezzi autorizzati, come previsto dal Regolamento per l’accesso al centro storico attualmente in vigore. Con la sperimentazione, saranno applicati invece i divieti previsti per le Aree Pedonali, ovvero il divieto di circolazione e di sosta per tutti i veicoli, ad esclusione dei mezzi di polizia, di soccorso, di trasporto pubblico e velocipedi. Nello specifico, le vie sopra menzionate diventano aree pedonali 0-24; su via Pistocchi viene istituito il divieto di sosta 0-24 su entrambi i lati della strada; il tratto di via Marescalchi compresa tra via Torricelli e Piazza dei Martiri della Libertà sarà a senso unico anche per i taxi.

Permessi per transito e sosta

Durante tutto il periodo della sperimentazione, sarà comunque possibile accedere a queste vie se in possesso dei relativi permessi. Sono concessi permessi di transito e sosta breve fino a 20 minuti ai residenti (permesso “RP”), alle imprese per operazioni di carico/scarico (permesso “AP”), ai proprietari di garage o box auto (permesso “GP”). Questi permessi sono validi sempre eccetto in concomitanza dei giorni e degli orari del mercato cittadino (martedì, giovedì e sabato mattina) e in presenza di altre manifestazioni autorizzate.

Per effetto della delibera, i residenti e le attività economiche ubicati nei tratti di strada in cui viene istituita la nuova area pedonale non dovranno richiedere un nuovo permesso: il loro permesso ZTL sarà equiparato al permesso per le aree pedonali durante la fase di sperimentazione. Ulteriori permessi, potranno essere rilasciati dall’Ufficio preposto della Polizia Locale nel caso di particolari esigenze e a fronte di comprovate motivazioni. Inoltre, in questa fase di transizione, è consentito a taxi e NCC di accedere e circolare su via Pistocchi e Corso Mazzini (nel tratto compreso tra via Pistocchi e via Fanini).

Le finalità dell’iniziativa

Insieme alle politiche di decoro urbano avviate negli ultimi mesi, l’ampliamento delle aree pedonali nel centro storico ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita urbana sotto molteplici aspetti. Questo intervento non solo renderà il centro più accessibile, in particolar modo a pedoni e ciclisti, ma offrirà anche nuove opportunità per le attività commerciali, favorendo lo svolgimento di iniziative che animano il cuore di Faenza, in particolare durante questo periodo dell’anno. Le pedonalizzazioni contribuiranno, inoltre, a ridurre l’inquinamento acustico e atmosferico causato dal traffico di mezzi e valorizzeranno il patrimonio architettonico del centro, arricchendolo con nuovi elementi di arredo urbano, sempre nell’ottica di rendere il centro più vivo, accogliente e fruibile per tutta la cittadinanza.

“Questa sperimentazione – afferma l’Assessore Luca Ortolani – rappresenta il punto di partenza per una revisione complessiva del Regolamento degli accessi alle ZTL e alle aree pedonali. L’approccio sarà graduale: per i residenti e i commercianti delle vie interessate i cambiamenti saranno limitati, ma siamo certi che l’iniziativa avrà un impatto positivo per tutta la cittadinanza.”

Sul sito del Comune di Faenza è disponibile una pagina informativa (“Permessi per accesso alle aree pedonali”), mentre sul sito di MOVS sono disponibili i moduli per richiedere i permessi (sezione “modulistica”).