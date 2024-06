Una settimana ricca di concerti quella che si terrà a Villa Malerbi dal 17 al 23 giugno in occasione della Festa della Musica che celebra in tutto il mondo il solstizio d’estate ed è promossa in Italia dal Ministero della Cultura.

Si parte oggi Lunedì 17 giugno alle 21.15 con un doppio appuntamento; nella prima parte della serata si esibirà il Silvia De Santis’s Trio che proporrà una rivisitazione di capolavori di Franck Sinatra, Liza Minnelli e Nina Simone. Il gruppo è formato dai docenti della scuola Malerbi Fabio Biffi al pianoforte e Stefano Ricci al contrabbasso che accompagneranno la splendida voce di Silvia De Santis. A seguire lo spettacolo di cabaret incentrato sui grandi temi di attualità stringente intitolato “Corpo” e proposto della travolgente comica faentina Maria Pia Timo.

Martedì 18 giugno si cambia totalmente genere con una serata dal titolo “Aire del Sur” dedicata al flamenco a cura della Compañía Alquimia Flamenca formata da Paolo Baldoni al canto, Francesco De Vita alla chitarra, Matteo Penazzi al violino e Monica “la serrana” ballerina solista. Ad aprire lo spettacolo alle ore 21.00, i giovani allievi della classe di canto della Scuola Rossini di Cervia.

Lunedì 17 giugno ore 21.15

SILVIA DE SANTI’S TRIO

Un concerto che si articola attraverso standard Jazz e Soul, e che racconta l’amore in tutte le sue forme, così ben raccontate dai compositori e dagli autori più bravi della storia. Da Gershwin a Sinatra, da Nina Simone fino alla moderna Alicia Keys. Un concerto che vede uniti sul palco la coppia ormai collaudata di Farian Biffi e Silvia De Santis con l’apporto dell’eclettico bassista Stefano Ricci.

Silvia De Santis, voce

Fabio Biffi, pianoforte

Stefano Ricci, contrabbasso

CORPO

In Corpo i grandi temi dell’attualità stringente, permeando il corpo ostentato, caldo e burroso di Maria Pia Timo, si fondono con le tematiche più varie. Spunti nati dal quotidiano visto con un’ottica femminile contrappuntata a quella maschile; i nostri ricordi, la nostra storia, contrastante con gli stili di vita moderni… Sono mille e mille i bandoli di uno spettacolo che sa sempre essere altamente esilarante. Sola sul palco, graffiante, coinvolgente, contemporanea, spassosa e in continuo dialogo col pubblico, pronta a qualsiasi improvvisazione estemporanea possa nascere.

Maria Pia Timo, attrice

Martedì 18 giugno ore 21.15

AIRE DEL SUR

La compañía Alquimia Flamenca con lo spettacolo “Aire del Sur” presenta alcuni brani tipici della tradizione andalusa, e alcuni con influenze contemporanee. Danza, arte, cultura si fondono attraverso il duende, quel magico momento in grado di elevare la realtà quotidiana al mistico e affascinante mondo gitano, dove ogni movimento, ogni canto, ogni nota della chitarra esprimono con forza il folle grido dell’animo umano. I ritmi incalzanti, la femminilità travolgente, l’espressività di ogni movimento si intrecciano con la passione, la forza, i colori della terra di Spagna.

Paolo Baldoni, canto

Francesco De Vita, chitarra

Matteo Penazzi, violino

Monica “la serrana”, ballerina solista

Gruppo di ballo Alquimia Flamenca

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero senza necessità di prenotazione con inizio alle ore 21.15.