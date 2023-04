Il Laboratorio Italiano del Piccolo Teatro Città di Ravenna presenta, domenica 16 aprile alle 15.30 al Teatro Rasi, “Battibecchi d’amore”, per la regia di Alessandro Braga.

Una commedia potente e perfetta, dotata di una comicità dirompente: vi è in essa qualcosa di assolutamente geniale.

Siamo a Parigi negli anni cinquanta, un Don Giovanni cinico e superbo, cerca di sedurre l’affascinante moglie di un suo conoscente. Questo, invece di rimanere turbato ne approfitterà per chiedergli un consiglio su dove poter incontrare l’amante, piombata all’improvviso da Londra. La moglie, delusa di non essere più al centro dell’attenzione, tramerà la sua vendetta promettendo di concedersi al suo corteggiatore, se avrà prova del tradimento del marito. La resa dei conti avverrà in una camera d’albergo tra un succedersi continuo di coincidenze ed equivoci, causati dall’intrusione di strampalati personaggi.

Un eterno gioco tra l’essere e l’apparire che, ieri come oggi, rappresenta il cuore delle relazioni amorose.

Costo per singolo biglietto: intero € 9,00; ridotto € 8,00; soci Capit € 7,00.

I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del Teatro la domenica un’ora prima dell’inizio degli spettacoli e il giovedì pomeriggio dalle 16,00 alle 18.00, oppure online sul sito www.vivaticket.it

La rassegna è promossa da Capit Ravenna in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura e l’adesione della BCC Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese.