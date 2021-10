Apre la “casa della ceramica” di Faenza: inaugurato in centro Spazio Ceramica

Ha inaugurato la casa della ceramica di Faenza, il punto vendita a lungo inseguito dove riunire, in pieno centro, quasi tutti i ceramisti della città. Spazio Ceramica Faenza non è altro che un’evoluzione del Temporary Shop della ceramica che da anni veniva allestito nel centro storico in occasione delle festività natalizia. Ora l’idea è di dar vita ad un punto vendita strutturato e non più temporaneo. I prossimi mesi serviranno per trarre un primo bilancio e capire se il negozio, con doppio ingresso da via Pistocchi e da Piazza Nenni, potrà funzionare o meno