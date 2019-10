Nella seduta di ieri il consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno “Per il miglioramento delle condizioni di accesso e fruibilità della stazione ferroviaria di Ravenna” (documento allegato) presentato da Marco Frati del gruppo Pd.

Il documento, che ha accolto una integrazione proposta da Emanuele Panizza del gruppo Misto, impegna il sindaco e la giunta a farsi parte attiva presso le Ferrovie dello Stato al fine di richiedere l’adeguamento infrastrutturale della stazione di Ravenna e, in particolare, implementando i percorsi per i non vedenti sino ai binari e non solo sino all’ ingresso dell’edificio, adeguando l’altezza delle banchine secondo i più recenti standard, integrando le informazioni sonore anche con annunci in lingua inglese, adeguando le strutture e i dispositivi già presenti per meglio rispondere alle esigenze delle persone diversamente abili.

Sono intervenuti: Emanuele Panizza (gruppo Misto) e Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna).