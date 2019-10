Un’intera giornata a giocare a Risiko! A Faenza le qualificazioni per i campionati nazionali

Un’intera giornata dedicata a Risiko!, forse il più popolare dei giochi da tavolo. L’appuntamento è per domenica 13 ottobre, a Faenza, all’Hotel Cavallino, dove sarà organizzato per la seconda volta il Master Città di Faenza ideato dal Risiko Club manfredo “Il Cannone”. Non un torneo qualsiasi, ma una vera e propria fase eliminatoria valida per la qualificazione al campionato nazionale. Il torneo è aperto a tutti. Le iscrizioni inizieranno alle 9, alle 10.30 si terrà la prima partita. A tutti i partecipanti saranno garantite due partite. Attesi almeno 150 giocatori dalla provincia di Ravenna e dalle aree limitrofe.