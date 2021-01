“Da tempo abitanti di Casal Borsetti e di Marina Romea, avendo raccolto voci insistenti sulla prossima installazione di un impianto di telefonia mobile a ridosso del ponte sul fiume Lamone tra Marina Romea a Casal Borsetti, avevano interpellato il presidente del comitato cittadino dei Lidi nord Massimo Fico, chiedendogli di ottenere chiarimenti e precisazioni sulla fondatezza di tale ipotesi, preoccupati dell’impatto ambientale che ne deriverebbe su un’area protetta di rilevante interesse naturalistico e turistico” afferma Alvaro Ancisi, Capogruppo di Lista per Ravenna.

“Lista per Ravenna, fattasi interprete e mandataria di questa istanza, si è attivata al riguardo presso l’amministrazione comunale, alla quale spetta autorizzare tali insediamenti, giungendo alla seguente definizione dei fatti” prosegue Ancisi.

“In effetti, era in corso già da settembre scorso la richiesta di installazione di una nuova stazione radio base, da parte di Wind 3, tra Marina Romea e Casal Borsetti, nell’incrocio tra via dei Capanni e via Giovanni Spallazzi, a ridosso del fiume Lamone e del sistema viario principale e a brevissima distanza dalla spiaggia, su un’area definita urbanisticamente dal Comune come “Zone boscate e/o arbustive”. “Il palo, la cui altezza prevista è di oltre 30 metri – ha scritto la Commissione per la Qualità Architettonica e Paesaggistica (CQAP) del Comune di Ravenna – si staglia prevalentemente contro il cielo e non contro gli alberi della pineta che raggiungono un’altezza ben inferiore”. Su questo, scrive l’Agenzia Prevenzione Ambiente Energia (ARPAE) dell’Emilia-Romagna, “verranno posizionate n. 6 antenne direzionali, n. 3 parabole direzionali e altri apparati. L’impianto presenterà i servizi LTE e UMTS”. Hanno espresso riserve sulla stazione radio base, la suddetta CQAP e il servizio Geologico del Comune di Ravenna, mentre ARPAE non ha espresso osservazioni sull’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati” afferma Ancisi.

“Decisivo è stato però il parere del Parco del Delta del Po, vincolante perché l’intervento ricade sul proprio territorio.