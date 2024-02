” Ieri, oltre 1500 membri della comunità a 5 Stelle si sono riuniti a Faenza per un’emozionante giornata di confronto e dialogo sul futuro del nostro MoVimento. Questo evento ha rappresentato un’importante iniezione di energia ed entusiasmo, evidenziando la forza della nostra comunità. Il presidente Conte, ricordando le radici del M5S in questa terra, ha sottolineato il percorso di crescita che ci ha resi una comunità forte e dinamica. L’incontro non solo ha affrontato le sfide legate alle elezioni locali ed europee, ma ha anche enfatizzato la volontà di creare una comunità più coesa e un’organizzazione più efficace. Un caloroso ringraziamento a tutti i partecipanti che hanno contribuito con idee e passione, rendendo l’assemblea un momento significativo per il nostro MoVimento. Il presidente Conte ha ribadito l’impegno del M5S a sedersi a tutti i tavoli, mettendo in primo piano la collaborazione su progetti utili per le comunità locali e concreti a livello regionale e comunale, enfatizzando la priorità dei progetti rispetto ai nomi. Nonostante le tensioni con il PD, il presidente ha aperto a possibili collaborazioni senza compromettere la parità politica del Movimento. Il M5S guarda al futuro con determinazione, lavorando verso una coalizione vincente basata su idee e coinvolgimento attivo della comunità.” Così in una nota il senatore coordinatore regionale Marco Croatti e il coordinatore regionale Gabriele Lanzi.