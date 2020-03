Anche da Faenza l’appello per concedere a bambini e ragazzi un’ora o mezz’ora d’aria al giorno

Arriva anche dalla provincia di Ravenna, da Faenza, l’appello per un’ora d’aria ai bambini e ai ragazzi durante questo periodo di isolamento dettato dalle norme di sicurezza per contenere il contagio da coronavirus. La richiesta al Governo Conte è arrivata da più parti: associazioni, insegnanti, psicologi. A Firenze l’apertura del sindaco Nardella, poi però è arrivato anche il ripensamento. Proprio i sindaci infatti potrebbero adottare protocolli di comportamento per concedere alle famiglie un breve lasso di tempo per uscire