Ultimi giorni per iscriversi alle selezioni per partecipare al corso di alta formazione CamERActing – Essere attori nell’audiovisivo diretto da Stefano Pesce e Licia Navarrini, in programma tra marzo e dicembre 2023, alla Casa della Cultura Italo Calvino di Calderara di Reno oltre che in altre sedi del comune di Bologna.

Approvato nei mesi scorsi dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito dei programmi di formazione e orientamento, CamERActing – Essere attori nell’audiovisivo è il primo corso di formazione dedicato alla recitazione televisiva cinematografica ed è completamente gratuito grazie ai finanziamenti europei FSE+ 2021-2027.

Oltre a Stefano Pesce e Licia Navarrini, attori dalla solida esperienza anche in campo formativo, il corso vede nella veste di soggetti attuatori anche i registi Ambrogio Lo Giudice e Enza Negroni, oltre a Cronopios, società accreditata per l’alta formazione nell’ambito dello spettacolo.

Gli aspiranti attori e attrici – dodici coloro che saranno ammessi al corso – saranno coinvolti in un percorso formativo che prevede un totale di 600 ore, la maggior parte (550 ore) di aula/laboratorio mentre le restanti (50 ore) saranno impiegate in un project work finalizzato alla sperimentazione attiva di quanto appreso durante il percorso. Il corso è incentrato sulla relazione diretta con professionisti del mondo della produzione cinematografica e televisiva, per apprendere non solo a padroneggiare le tecniche di recitazione ma anche per capire cosa significa lavorare su un set: come si studia uno script, come funziona il piano riprese, quali sono le regole della fotografia. CamERActing – Essere attori nell’audiovisivo punta, infatti, a fornire tutti gli strumenti, anche quelli di gestione della propria immagine, per diventare veri professionisti e costruirsi una carriera di attori e attrici del cinema e della televisione.

Hanno dato la loro disponibilità a partecipare in veste di docenti di ComERActig grandi professionisti del settore come l’attrice Chiara Caselli, il regista Renato De Maria, gli sceneggiatori Marco Pettenello e Fabio Bonifaci, il direttore della fotografia Filippo Corticelli, le casting director internazionali Barbara Giordani e Nathalie Cheron, Sara Cavani (segretaria di edizione), Ginevra De Carolis (costumista), Cristina Magoga (social media manager), Simona Silvestri (educatrice).

Tra i partner promotori di CamERActing – Essere attori nell’audiovisivo figurano Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Dipartimento delle Arti; International Casting Director Network (ICDN); L.A.R.A. – Libera Associazione Rappresentanti di Artisti; Casa delle Passioni APS-ETS; Offi-cine Srl; Wobinda Produzioni; Giostra Film.

Scadenza iscrizioni il 7 febbraio.