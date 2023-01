La BPER non cambia idea: la filiale di Borgo San Rocco chiuderà il 25 marzo

Non arrivano buone notizie per Borgo San Rocco. Nonostante la petizione fatta partire dai cittadini, la dirigenza del gruppo BPER ha confermato la volontà di voler chiudere la filiale accanto alla parrocchia. Il caso è stato portato anche in consiglio comunale, ma in realtà l’amministrazione bizantina era già intervenuta schierandosi a fianco dei residenti e cercando di far cambiare idea agli organi amministrativi della banca. Ogni tentativo però ha dato esito negativo. Nella stessa mattinata di martedì era in programma un nuovo incontro fra organi comunali e organi bancari, ma all’ultimo la BPER ha annullato l’appuntamento, mandando su tutte le furie il Comune.