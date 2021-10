Il mio appello al voto è innanzitutto che tutti vadano a votare, ma ricordando che si vota per Ravenna, non per il governo nazionale o per quello regionale, guardando perciò a chi ha lavorato e lavora per la nostra città ininterrottamente, con spirito di servizio pubblico e per dedizione ai propri concittadini, senza alcun altro interesse politico. Lista per Ravenna e le altre cinque liste collegate rappresentano in questo senso una garanzia piena di civismo. Lo dimostra il nostro programma generale, visibile su http://www.listaperravenna.it/ , concentrato sul da farsi, con concretezza e competenza, non su promesse o improvvisazioni.

Lo dimostrano le liste collegate stesse, che intendono battersi, con candidati esperti, in settori che pretendono dall’amministrazione comunale attenzione ed impulso maggiori: il litorale e i suoi nove trascurati lidi (Lista del Mare), la famiglia e i suoi molti disagi ignorati (Il Popolo della Famiglia), la storia, l’arte e la cultura, ricchezze malcurate (Rinascimento per Ravenna), i pensionati e gli anziani spesso dimenticati o ai margini (Ravenna per i pensionati), il rispetto e la cura che si devono agli animali (Animali Amici). Tutto con la regia e il coordinamento, con piena armonia e stretta collaborazione, di Lista per Ravenna, assicurazione di esperienza, serietà e abnegazione. Noi ci siamo sempre. Ascoltiamo tutti e a tutti diamo risposta. Il curriculum migliore per candidarci al governo della città.