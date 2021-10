Il PRI chiude la campagana elettorale in piazza S.Francesco: “Rendere il centro all’altezza della sfida europea”

Il Partito Repubblicano chiude in piazza San Francesco la propria campagna elettorale. Il centro storico d’altronde rappresenta uno dei temi sui quali si focalizza principalmente il programma dell’Edera per il futuro di Ravenna. Un assessorato dedicato al centro e al forese e alla città di Ravenna come brand turistico. Tema al quale si affianca la qualificazione del porto, la difesa del settore oil&gas, uno sviluppo della medicina territoriale e la promozione sociale della famiglia.