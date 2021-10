Presidente del Terminal Container di Ravenna, Giannantonio Mingozzi è tornato in occasione delle amministrative 2021 a schierarsi in prima fila nella campagna elettorale ravennate. Da componente del triumvirato che ha guidato il Partito Repubblicano verso l’appuntamento alle urne, Mingozzi è uno dei volti più noti nella lista del PRI per entrare in consiglio comunale.