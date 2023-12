Alluvione: la BCC dona 113 mila euro al Comune di Faenza per la biblioteca e via Ponte Romano

113 mila euro donati da La Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese al Comune di Faenza per aiutare, dopo l’alluvione, l’amministrazione a ricostruire gli spazi andati distrutti nella Biblioteca Manfrediana, in particolare la Sala Ragazzi, con 10 mila euro, e per la riparazione delle centrali termiche andate distrutte a servizio degli edifici di residenza popolare di via Ponte Romano, con 103 mila euro.

L’intervento per le due centrali, oggi ripartite, è stato complessivamente di 140 mila euro, mentre per la biblioteca mancano ancora all’appello 200 mila euro per far fronte agli 800 mila euro di danni. Si sta quindi valutando di modificare il progetto di recupero della Chiesa dei Servi, finanziato con i fondi Atuss, ripensandolo per l’intero complesso chiesa-biblioteca.