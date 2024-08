“La sorellanza è un patto sociale, etico ed emotivo tra donne. È sapere che insieme si è più forti, che l’emancipazione è possibile solo creando forti alleanze. Il concetto di sorellanza e di relazione tra donne è alla base della metodologia di accoglienza dei centri antiviolenza, come nel caso dell’Associazione SOS Donna di Faenza, che dal 1994 accoglie donne che hanno subito o subiscono violenza, in maniera gratuita e nel pieno rispetto dell’anonimato e dell’autodeterminazione di ognuna.”

In occasione del trentennale dalla propria fondazione, il centro antiviolenza SOS Donna – in collaborazione con Circolo Arci Prometeo, Associazione Fatti d’Arte e Ente Ceramica di Faenza – promuove Bricks of Sisterhood – Un percorso artistico tra l’argilla e la sorellanza, mostra mercato di mattonelle in ceramica realizzate da 30 ceramiste/i del territorio sul tema della sorellanza. Le opere verranno esposte durante il periodo di Argillà Italia, da venerdì 30 agosto a venerdì 6 settembre, negli spazi del Circolo Arci Prometeo (Vicolo Pasolini, 6 – Faenza).

L’inaugurazione della mostra è prevista per venerdì 30 agosto alle ore 18.30, con un saluto delle Associazioni e istituzioni, seguiranno un aperitivo e il concerto “Women Talk. Un racconto di donne” con Silvia Valtieri e Sara Jane Ghiotti. Ispirato al titolo di un celebre album di Carmen McRae, il programma musicale si concentra su una narrazione femminile, dove groove e swing dominano un’ampia panoramica di compositrici e interpreti femminili.

La mattina seguente, sabato 31 agosto, alle ore 10.30, verrà inaugurata la prima mattonella esposta pubblicamente presso la sede del centro antiviolenza SOS Donna-Servizio Fe.n.ice, nell’edificio della Casa delle Associazioni (via Laderchi, 3 a Faenza).

Domenica 1° settembre, alle ore 18.30, presso il Circolo Arci Prometeo (Vicolo Pasolini, 6 – Faenza), sarà la volta di “Abbiate Fede”, spettacolo di stand up comedy di e con Fede Monroe, promosso dall’Associazione Fatti d’Arte. Uno sguardo sull’universo femminile e non solo, declinato in un linguaggio comico e senza censure.

La serata di chiusura della mostra è prevista per venerdì 6 settembre, alle ore 18.30, sempre negli spazi del Circolo Arci Prometeo, quando dopo l’aperitivo si esibiranno in concerto Gloria & The Doctor. Gloria Turrini e Mecco Guidi sono ormai nomi consolidati e stimati tra i professionisti della scena musicale italiana che, contro ogni tendenza, partendo dalle radici del Blues lasciano contaminare il proprio percorso con altre sonorità, talvolta anche più moderne, di matrice black tra jazz di inizio secolo, gospel, soul e funk degli anni ’60 e ’70.

La mostra sarà visitabile nei seguenti giorni e orari: Venerdì 30 agosto ore 17.30 – 22.00; Sabato 31 agosto ore 10 – 12 e 14 – 22; Domenica 1° settembre ore 10 – 12 e 14 – 20; Mercoledì 4 settembre ore 17 – 20; Giovedì 5 settembre ore 17 – 20; Venerdì 6 settembre ore 17.30 – 20.30.

L’ingresso è libero e sarà possibile acquistare le mattonelle in loco, il ricavato andrà a sostegno delle attività del centro antiviolenza SOS Donna-Servizio Fe.n.ice.

L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto “Libertà al plurale: differenziAMOci”, ed è patrocinata dall’Unione della Romagna Faentina.