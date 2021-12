“La crescita di un albero di alto fusto all’interno di un edificio preesistente crediamo sia una novità; è avvenuto all’interno del centro abitato della piccola frazione di San Marco, sotto gli occhi di Autorità e di cittadini alcuni dei quali nel frattempo sono divenuti maggiorenni.

Transitando lungo la Via Argine Sinistro Montone, non si può non accorgersi che all’interno di quel rudere grezzo che deturpa la visuale di questa caratteristica località che avrebbe anche degli aspetti di interesse paesaggistico, è cresciuto un albero; questa pianta, di alto fusto, non è certo cresciuta in poche settimane!

Tutto questo in barba a tutte quelle norme che impongono ai proprietari di immobili di evitare pericolo e disagio a terzi, che impongono il decoro degli immobili e il rispetto delle norme paesaggistiche.

In una realtà piccola come quella di San Marco la presenza nel tempo di una situazione così incide molto, si pensi solo al valore degli immobili adiacenti.

Questa situazione si protrae da decenni è siamo al secondo mandato del sindaco Michele De Pascale il quale, se non si fosse accorto nei 5 anni passati della situazione vergognosa, lo invitiamo ufficialmente a venire a vedere con i suoi occhi.

Contestualmente a questo comunicato stampa abbiamo inviato una mail al sindaco Michele De Pascale per invitarlo sabato 18 dicembre alle ore 10 presso il rudere; noi saremo lì ad aspettarlo (speriamo non invano).”