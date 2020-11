Alla Casa Protetta Galla Placidia apre il Nucleo Covid per assistere in sicurezza gli anziani positivi e liberare posti letto in ospedale

Il Consorzio Solco Ravenna ha creato all’interno della Casa Residenza per Anziani “Galla Placidia”, situata in visa Punta Stilo, una sezione denominata “Nucleo Covid” per assistere gli anziani positivi al Coronavirus che non necessitano di un ricovero ospedaliero perché asintomatici o con lievi sintomi. Il servizio, attivo da domenica 1° novembre, si trova in un’area distaccata da quella principale, dove alloggiano gli ospiti che non hanno contratto il virus. Questa separazione permette di assistere le persone positive non autosufficienti in sicurezza, limitare il diffondersi del contagio e liberare i posti letto dei reparti Covid negli ospedali, che possono così occuparsi di pazienti più gravi. Il Nucleo Covid mette infatti a disposizione del territorio 20 posti letto, e il personale che presta servizio nella struttura ha svolto un periodo di formazione con alcuni operatori sanitari dell’Ausl per imparare a trattare al meglio i pazienti positivi e scongiurare il rischio di contagio tra gli ospiti.