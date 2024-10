In via Casale le brecce sono ancora aperte lungo il Senio: case e campi allagati nuovamente a settembre

In via Casale i lavori dopo l’alluvione di maggio sono ancora praticamente fermi. Le grandi brecce sull’argine destro del Senio sono ancora aperte, la barriera di terra in diversi punti è franata e con l’alluvione di settembre i terreni e le case sono tornate a riempirsi d’acqua. Fra le 17 e le 18 del 18 settembre ai residenti è stato dato l’ordine di allontanarsi dalle abitazioni. Un paio d’ore prima l’acqua aveva iniziato ad invadere i campi. Dopo l’alluvione di maggio 2023 ancora non è chiaro chi dovrebbe e chi farà i lavori per ricostruire l’alveo fluviale.