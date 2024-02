Vittoria per Alessio Grillini alla Supermarathon di Fano, la gara sulle 8 Ore che rappresenta un appuntamento annuale per il Club Super Marathon Italia. Circuito di 2 km da percorrere più volte, Grillini è stato l’unico a superare la soglia dei 100 Km, percorrendo alla fine 102.475 Km, conquistando il titolo nazionale Iuta della specialità (Associazione Italiana Ultramaratona e Trail).

Il faentino, che corre per la Liferunner, ha precedeuto al traguardo Federico Baldi e Davide Giribaldi.

Con questo risultato Grillini si è aggiudicato anche il campionato italiano di categoria.