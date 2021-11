Alessio Grillini (Italia Viva) dopo la Leopolda: “Dare vita ad un grande centro” | VIDEO

Italia Viva di Faenza presente alla Leopolda 2021, l’undicesima edizione organizzata a Firenze con lo slogan “Diamo voce al merito”. Per il referente del gruppo manfredo, Alessio Grillini, si è trattato della seconda presenza al convegno politico. Una tre giorni arrivata in un momento particolare per il partito e per il suo leader Matteo Renzi, al centro di polemiche politiche, inchieste giornalistiche e giudiziarie. Un ritrovo che arriva al termine del primo anno di mandato dell’attuale maggioranza di Faenza, all’interno della quale Italia Viva esprime l’assessore Rossella Fabbri e il capogruppo in consiglio comunale Alessio Grillini