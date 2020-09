Elezioni: l’Onorevole Francesco Lollobrigida a Faenza per la corsa di Paolo Cavina e Fratelli d’Italia

Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera dei Deputati per Fratelli d’Italia, in visita a Faenza per contribuire alla campagna elettorale del centro-destra a sostegno della candidatura a sindaco di Paolo Cavina. Insieme a Lollobrigida anche l’Onorevole Galeazzo Bignami. Entrambi i parlamentari sono impegnati in questi giorni nei tour elettorali in vista del doppio voto del 20-21 settembre: per le amministrative, locali o regionali a seconda dei territori, e per il referendum, al quale Fratelli d’Italia voterà “Sì”. La visita nel territorio faentino è stata anche l’occasione per organizzare un pranzo con gli iscritti e gli elettori di Fratelli d’Italia. Appuntamento organizzato a Brisighella, il Comune strappato dal centro-destra al centro-sinistra con il sindaco Massimiliano Pederzoli.