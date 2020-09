Sono partiti sabato scorso da Firenze, percorrendo i sentieri che uniscono la Toscana alla Romagna, e oggi hanno raggiunto Ravenna in tempo per l’inizio dei festeggiamenti per il settimo centenario della morte di Dante. Simone Pellegrini e la compagna Sevilay, dopo 7 giorni di cammino, sono stati accolti oggi, alle 12, dai volontari dell’associazione “Il Cammino di Dante” alla tomba del Sommo Poeta

video di Oliviero Resta