Alberghi e mancato pagamento dell’imposta di soggiorno, La Pigna: “Noi non copriamo nessuno, si indaghino anche le responsabilità del Comune”

La lista civica La Pigna ha convocato per questa mattina una conferenza stampa sulla questione del mancato riversamento dell’imposta di soggiorno nelle casse del Comune da parte di alcuni albergatori. Vicenda nata da un esposto che proprio La Pigna ha depositato nel 2018 alla Guardia di Finanza, consapevole che tra i nomi degli albergatori non in regola c’era anche quello di Maurizio Bucci, Presidente e fondatore nel 2016 della stessa lista civica. Secondo quanto riportato da Veronica Verlicchi nei mesi successivi all’esposto seguirono interrogazioni e question time in Consiglio comunale a proposito dei mancati pagamenti presentati da La Pigna, ma senza ricevere risposte soddisfacenti da parte della Giunta. Secondo La Pigna la situazione era già nota a partire dal 2013 a Ravenna Entrate Spa, ovvero all’ente di riscossione del Comune di Ravenna e quindi anche al Sindaco de Pascale, che nei bilanci che presentava al Consiglio comunale, inseriva anche questo credito insoluto. Per queste motivazione La Pigna chiede di indagare le responsabilità del Comune di Ravenna nella vicenda.