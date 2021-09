Coinvolgere i cittadini, le associazioni, il mondo del lavoro e dell’impresa, i giovani nella definizione del futuro del territorio: è questo l’obiettivo principale di “Pug mio”, il percorso di partecipazione promosso dai Comuni dell’Unione della Bassa Romagna per la redazione del Piano urbanistico generale, lo strumento di pianificazione urbanistica che disegnerà l’assetto del territorio per i decenni futuri.

Il percorso, presentato in conferenza stampa giovedì 30 settembre, si articola in diverse fasi che accompagneranno tutto il processo di redazione del Piano, in modo che cittadini, associazioni e portatori di interesse di ogni genere possano contribuire alla definizione degli obiettivi, dei temi e delle sfide che segneranno il futuro della Bassa Romagna.

Conclusa nelle scorse settimane la fase di istruttoria interna, con il mese di ottobre si entrerà invece nel vivo delle attività rivolte ai principali portatori di interesse e alla cittadinanza.

Si comincerà con la presentazione ai consiglieri comunali e ai membri delle consulte di frazione (lunedì 4 ottobre), per poi proseguire con un evento di lancio aperto a tutta la cittadinanza, che si terrà martedì 12 ottobre alle 16.30 all’auditorium del Comune di Fusignano e che vedrà coinvolti esperti nelle materie al centro della pianificazione (per partecipare occorre iscriversi inviando una mail a partecipazionepug@unione.labassaromagna.it).

Successivamente, dal 13 al 16 ottobre, verrà allestita una “postazione mobile” che avrà l’obiettivo di portare direttamente nelle piazze dei Comuni il processo di pianificazione: si comincerà mercoledì 13 col mercato di Lugo, proseguendo giovedì 14 davanti alle scuole di Lugo, venerdì 15 ottobre al mercato di Massa Lombarda, e infine sabato 16 ottobre la mattina al mercato di Bagnacavallo e il pomeriggio al Lugo Vintage Festival.

Il percorso poi proseguirà poi nel mese di novembre, con tre laboratori tematici e si concluderà in dicembre con un evento rivolto a categorie economiche e sociali e finalizzato a costruire scenari di sviluppo del territorio (le date sono ancora in fase di definizione).

Sul sito www.labassaromagna.it saranno resi disponibili il calendario degli appuntamenti e i materiali prodotti durante il percorso di partecipazione, gli elaborati tecnici in corso di redazione e le osservazioni prodotte a seguito dell’adozione del Piano.

Il percorso di partecipazione è affidato alla regia di Sociolab, cooperativa fiorentina da anni impegnata sul fronte della partecipazione e del coinvolgimento della cittadinanza nelle decisioni pubbliche.