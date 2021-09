Il contratto prevede il perfezionamento di 5 finanziamenti in favore di aziende appartenenti al Gruppo Martini grazie all’intervento delle 4 BCC della regione Emilia-Romagna aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Sono La BCC ravennate forlivese e imolese, Emil Banca, Credito Cooperativo Romagnolo, Riviera Banca le quattro BCC che hanno perfezionato la maxi operazione effettuata con il supporto del Gruppo Bancario Iccrea, Cassa Depositi e Prestiti e ilMinistero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF). Il Gruppo Martini, con oltre 100 anni di storia e sede a Budrio di Longiano (FC), è leader nella produzione di mangimi, nel settore dell’allevamento, e rappresenta uno dei maggiori competitor italiani nel settore agroindustriale con stabilimenti di produzione sparsi su tutto il territorio nazionale ed un fatturato consolidato di oltre 500 milioni di euro e più di 2.200 dipendenti.

Il progetto, denominato “Filiera integrata carni di alta qualità Cafar-Magema-Gruppo Martini”, prevede investimenti per oltre 44 milioni di euro. Ai finanziamenti delle quattro BCC del Gruppo Iccrea e di Cassa Depositi e Prestiti, per complessivi 38 milioni di euro, si aggiungono i contributi del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per complessivi 5 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e i contributi delle regioni Piemonte, Sardegna e Campania per oltre 570 mila euro a sostegno degli investimenti programmati nel loro territorio, oltre ad apporto di mezzi propri per più di 1,3 milioni di euro. “L’attenzione alla sostenibilità rappresenta un fattore fondamentale per lo sviluppo delle imprese. E’ necessario, come Banca della comunità – afferma Marco Secci Direttore Business LA BCC – accompagnare le aziende del settore agroalimentare nel migliorare le proprie performance in termini di sostenibilità ambientale e sociale. Il contratto di filiera appena perfezionato va proprio in questa direzione: garantire alle imprese maggiore competitività sui mercati e favorire la crescita sostenibile del territorio in cui operiamo.”

L’obiettivo del progetto è il miglioramento della salubrità e della sostenibilità ambientale nelle produzioni di carni di pollo e suino a marchio Martini con particolare riguardo al benessere animale, alla produzione primaria (riproduzione, allevamento), ai mangimi somministrati, alla trasformazione, alla commercializzazione e alla logistica di carni e prodotti a base di carne. In particolare, grazie al finanziamento la Filiera Martini potrà consolidare ed incrementare le produzioni zootecniche di alta qualità “Antibiotic-Free”, realizzare nuove strutture di allevamento nonché ampliare le esistenti, coordinare e potenziare l’assistenza tecnica e veterinaria. Grazie a tutti questi interventi la Filiera potrà confermare e rafforzare il posizionamento sui mercati dei prodotti a marchio Martini.