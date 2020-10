Al via la IV edizione del Bando Startup coLABoRa: fino al 27 novembre è possibile presentare la propria idea imprenditoriale

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa che ha sancito la chiusura del ciclo d’incubazione per i progetti d’impresa selezionati dal bando coLABoRa 2019 e la presentazione del nuovo bando per idee d’impresa, che è stato appena pubblicato dal Comune di Ravenna e scadrà il 27 novembre 2020.

Il progetto coLABoRa, arrivato alla sua IV edizione, è stato avviato nel 2016 grazie al supporto della Regione Emilia Romagna ed Eni. L’iniziativa, che ha visto la riqualificazione e la trasformazione di un edificio in disuso in un incubatore rivolto a promotori di idee innovative, può contare oggi 53 idee d’impresa rispondenti ai tre bandi per start-up pubblicati e diversi workshop e webinar realizzati per tutta la cittadinanza.

Al bando start up appena pubblicato possono rispondere startup già avviate, purchè costituite da non più di 12 mesi, ma anche singoli cittadini, gruppi informali o associazioni con idee imprenditoriali più o meno definite, legate ai settori tipici del territorio ravennate.

Chi volesse partecipare dovrà compilare gli appositi moduli presenti sul sito del Comune di Ravenna eo sul sito www.colaboravenna.it.