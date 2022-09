Nuovo importante passo avanti per lo sviluppo del porto di Ravenna. È stato chiuso infatti il bando per la realizzazione dell’impianto di trattamento dei fanghi di dragaggio, che non sarà più realizzato in Piallassa Piomboni come originariamente previsto. Una decisione che aveva portato all’apertura di una nuova gara d’appalto da 109 milioni per la quale sono arrivate offerte. Il numero dei partecipanti alla gara al momento non può essere svelato.