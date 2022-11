Per conoscere la Rivoluzione Conservatrice , movimento che unì in Germania dopo la prima guerra mondiale gli intellettuali che si opponevano alla repubblica di Weimar e Ernst Von Salomon, uno dei suoi principali protagonisti , Tessere del 900 ha invitato il curatore del libro I Soldati perduti (Oaks Edizioni ) Antonio Chimisso di Perugia .

Il libro raccoglie un saggio e due racconti inediti scritti da Ernst Von Salomon, che descrivono meglio di ogni altra ricostruzione storica l’epopea dei Freikorps, Corpi franchi, definiti i Lanzichenecchi del Ventesimo secolo, individuando genesi, natura, frutti ed esito della loro esperienza.

Ernst von Salomon, (1902-1972 ), partecipò ai movimenti che nel primo dopoguerra si opposero alla sconfitta della Germania e cercarono, come i legionari di D’Annunzio in Italia, nuove esperienze e tentativi in chiave nazionalista.

Teorico della Rivoluzione Conservatrice, sostenitore del Nazionalsocialismo prima e forte oppositore di Hitler una volta al potere, nel secondo dopoguerra si impegnò nei movimenti pacifisti.

Il suo libro più famoso è I proscritti (1930) romanzo in cui racconta l’epopea dei Corpi Franchi.

