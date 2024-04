Al Parco Bucci e al Parco Tondo arrivano le casette di libri. La Piccola Oasi Lilly e i Vagabondi ha installato le due casette costruite in parte con materiali di recupero dell’alluvione. Anche alcuni dei libri al momento presenti sono stati salvati dall’alluvione. I volumi sono disponibili per tutti, anche in lingua inglese. Potranno essere presi dai fruitori dei parchi o scambiati con libri che si hanno a casa.