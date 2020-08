Domenica 6 settembre al Mulino Scodellino, a Castel Bolognese, torna il Festival della Creatività, un’intera giornata dedicata ai creativi. Quest’anno, per la quinta edizione dell’iniziativa il tema scelto dall’associazione “Amici del Molino Scodellino” sarà la tagliatella, con la popolare pasta che sarà prodotta durante la giornata utilizzando la farina del mulino. Diversi gli eventi in programma, per adulti e bambini.

A causa delle nuove disposizioni sanitarie, è consigliabile la prenotazione.