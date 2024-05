Inaugurata nello Spazio Ceramica di via Pistocchi la mostra “Two cultures one conversation”, l’esposizione delle opere di Lizrae Mayer e Maria Soledad Gonzàlez Sierra, due artiste di origine sudraficana e cilena. I lavori sono stati realizzati durante la residenza d’artista negli spazi messi a disposizione da Faenza Art Ceramic Center. 60, di l’opera Mayer, celebra 60 anni di ogni giorno, mentre Sierra ha invece scelto di produrre una serie di lavori in porcellana e gres nero