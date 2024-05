Il CinemaCity Ravenna ha aderito alla quarta edizione di Cinema in festa. Dal 9 Giugno al 13 Giugno, per cinque giorni, sarà possibile vedere tutti i film al costo di € 3,50 (ad eccezione dei formati speciali).

L’iniziativa è promossa dal MiC con la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano

“Cinema in festa” è il progetto lanciato nel 2022 che ha portato ad oggi più di 2,3 Milioni di spettatori e che andrà avanti fino al 2026: ogni anno, a Giugno e a settembre, per 5 giorni dalla domenica al giovedì, il biglietto costerà soltanto 3,50€ per tutti i film.

La quarta edizione partirà domenica 9 giugno e si concluderà giovedì 13 giugno con le nuove uscite della settimana.

Ispirato alla “Fête Du Cinéma” francese, il progetto è nato dalla collaborazione tra distributori e cinema per garantire agli spettatori italiani una stagione cinematografica lunga dodici mesi.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di “CINEMA REVOLUTION – Che Spettacolo L’Estate”, la campagna sostenuta dal MiC che tornerà quest’estate a ridurre il biglietto d’ingresso al cinema per le proiezioni dei film prodotti all’interno dell’Unione Europea, Regno Unito compreso.