Agricoltura: la Regione punta sul biologico e le produzione sostenibile | VIDEO

Riconvertire entro il 2027 almeno il 40% dei terreni coltivati con il metodo biologico e gli altri sistemi di produzione sostenibile. È uno degli obiettivi principali della Regione Emilia-Romagna che ha predisposto sei nuovi bandi dedicati a diverse tematiche per il Programma regionale di sviluppo rurale. Complessivamente a disposizione per le aziende 67 milioni di euro: oltre a sostenere il sistema biologico, i nuovi bandi andranno a finanziare misure agroambientali come il ripristino o la conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio agrario, andranno a sostenere i giovani, punteranno a diminuire i gas serra, sostenere l’innovazione e difendere il patrimonio forestale