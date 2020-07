Oggi pomeriggio, sull’autobus della linea 70, diretto a Fornace Zarattini, si è scatenata un accesa lite tra l’autista (50 enne) dell’autobus ed un passeggero di nazionalità straniera. L’autista dopo aver caricato il passeggero ed aver riscontrato che questo non indossava la mascherina, lo ha intimato ad indossarla. Il passeggero si è però rifiutato, portando così al nascere di un’accesa lite, culminata con un aggressione fisica ai danni dell’autista e alla fuga dell’aggressore. Il conducente, ha riportato lievi lesioni al collo ed è stato soccorso dai sanitari del 118. Sono attualmente in corso le indagini dei Carabinieri per rintracciare l’aggressore.